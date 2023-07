сегодня



Новая песня ETERNAL EVIL



"Funeral Prayers", новая песня группы ETERNAL EVIL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Gates Beyond Mortality", выход которого запланирован на октябрь.



Трек-лист:



"Depths A Of A New Eternity"

"Guerilla Warfare"

"The Gates Beyond Mortality"

"Funeral Prayers"

"Signs Of Ancient Sin"

"Desecration Of Light"

"The Astral Below"

"Immolation"

"The Cursed Trilogy"







+0 -0



просмотров: 163