19 дек 2023



Видео с текстом от ETERNAL EVIL



Desecration Of Light, новое видео с текстом от ETERNAL EVIL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The Gates Beyond Mortality, релиз которого состоялся 27 октября.







