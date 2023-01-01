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Видео с текстом от TORTURE SQUAD



TORTURE SQUAD опубликовали официальное видео с текстом к новому треку Mabus, который взят из нового альбома “Devilish”, выходящего 22 сентября на Time To Kill Records. http://www.torturesquad.net







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