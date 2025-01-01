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*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 171
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 137
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 78
*Обновленное видео HELLOWEEN 76
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 38
[= ||| все новости группы



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Torture Squad

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1 мар 2025 : 		 Новое видео TORTURE SQUAD

3 дек 2024 : 		 Новое видео TORTURE SQUAD

21 апр 2024 : 		 Новое видео TORTURE SQUAD

1 ноя 2023 : 		 Новое видео TORTURE SQUAD

22 авг 2023 : 		 Новое видео TORTURE SQUAD

23 июл 2023 : 		 Видео с текстом от TORTURE SQUAD

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26 янв 2013 : 		 TORTURE SQUAD в новом альбоме расскажут о бразильской военной диктатуре
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|||| сегодня

Новое видео TORTURE SQUAD



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Find My Way, новое видео TORTURE SQUAD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Devilish".




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