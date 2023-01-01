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MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER!
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MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER!
68
Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний»
60
Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан...
36
Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ...
30
DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв...
29
все новости группы
Torture Squad
Бразилия
Death Metal
http://www.torturesquad.net
Myspace:
http://www.myspace.com/torturesquadband
Facebook:
http://www.facebook.com/torturesquad
1 ноя 2023
:
Новое видео TORTURE SQUAD
22 авг 2023
:
Новое видео TORTURE SQUAD
23 июл 2023
:
Видео с текстом от TORTURE SQUAD
3 июл 2023
:
Гитарист SEPULTURA записался с TORTURE SQUAD
29 ноя 2022
:
Новое видео TORTURE SQUAD
6 ноя 2020
:
Профессиональное видео полного выступления TORTURE SQUAD
14 окт 2020
:
TORTURE SQUAD вернулись к работе над альбомом
4 ноя 2019
:
Вокалист TESTAMENT выступил с TORTURE SQUAD
26 янв 2013
:
TORTURE SQUAD в новом альбоме расскажут о бразильской военной диктатуре
сегодня
Новое видео TORTURE SQUAD
Flukeman, новое видео TORTURE SQUAD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Devilish”, выпущенного 22 сентября на Time To Kill Records.
http://www.torturesquad.net
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Сообщений нет