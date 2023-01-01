Умер один из EAGLES

EAGLES с прискорбием сообщают, что основатель группы, басист и вокалист Рэнди Майснер скончался вчера вечером (26 июля) в Лос-Анджелесе в возрасте 77 лет от осложнений, вызванных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ)
Рэнди был неотъемлемой частью THE EAGLES и сыграл важную роль в раннем успехе группы. Его вокальный диапазон был поразительным, как это видно на примере его фирменной баллады "Take It to the Limit"
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