сегодня



Умер один из EAGLES



EAGLES с прискорбием сообщают, что основатель группы, басист и вокалист Рэнди Майснер скончался вчера вечером (26 июля) в Лос-Анджелесе в возрасте 77 лет от осложнений, вызванных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ)



Рэнди был неотъемлемой частью THE EAGLES и сыграл важную роль в раннем успехе группы. Его вокальный диапазон был поразительным, как это видно на примере его фирменной баллады "Take It to the Limit"











