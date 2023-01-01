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Новости
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 36
*Умерла Шинейд О'Коннор 35
*Новое видео U.D.O. 26
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 24
*Новое видео PRIMAL FEAR 22
*GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё» 20
*JANNE WIRMAN: «Алекси сказал мне, что будет пить до смерти» 17
*OZZY OSBOURNE о своём здоровье: «Просто разочарование за раз... 13
*BLAZE BAYLEY: «Конец был близок» 12
*NICK BARKER страдает от почечной недостаточности 10
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*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 36
*Умерла Шинейд О'Коннор 35
*Новое видео U.D.O. 26
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 24
*Новое видео PRIMAL FEAR 22
[= ||| все новости группы



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Eagles

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28 июл 2023 : 		 Умер один из EAGLES

6 июл 2023 : 		 THE EAGLES поедут в прощальный тур

25 ноя 2021 : 		 EAGLES целиком исполнят Hotel California

28 июн 2019 : 		 Гитарист EAGLES опроверг информацию, что он работает над новой музыкой с вокалистом AC/DC

21 авг 2018 : 		 EAGLES опередили Майкла Джексона

20 окт 2017 : 		 Редкая концертная запись EAGLES

12 окт 2017 : 		 Юбилейное издание EAGLES выйдет осенью

26 янв 2016 : 		 Лидер MACHINE HEAD про Гленна Фрая

19 янв 2016 : 		 Музыканты SLIPKNOT, JUDAS PRIEST, MÖTLEY CRÜE, NICKELBACK о Гленне Фрае

19 янв 2016 : 		 Умер один из основателей THE EAGLES
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|||| сегодня

Умер один из EAGLES



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EAGLES с прискорбием сообщают, что основатель группы, басист и вокалист Рэнди Майснер скончался вчера вечером (26 июля) в Лос-Анджелесе в возрасте 77 лет от осложнений, вызванных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ)

Рэнди был неотъемлемой частью THE EAGLES и сыграл важную роль в раннем успехе группы. Его вокальный диапазон был поразительным, как это видно на примере его фирменной баллады "Take It to the Limit"






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