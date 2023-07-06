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*THE HALO EFFECT сводят новый альбом 17
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Eagles

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THE EAGLES поедут в прощальный тур



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THE EAGLES объявили, что их предстоящее "The Long Goodbye" станет заключительным туром группы.

Первоначально было объявлено о тринадцати концертах. Первый этап начнётся 7 сентября 2023 года в Нью-Йорке.

В заявлении THE EAGLES говорится следующее:

«THE EAGLES совершили чудесную 52-летнюю одиссею, выступая перед людьми по всему миру, сохраняя музыку живой перед лицом трагических потерь, потрясений и неудач разного рода. Мы благодарны нашей давней команде менеджеров, нашей преданной команде техников и нашим исключительным музыкантам за квалифицированную и непоколебимую поддержку на протяжении всех этих лет. Мы знаем, как нам повезло, и мы искренне благодарны. Наш долгий путь продлился гораздо дольше, чем кто-либо из нас когда-либо мечтал. Но всё рано или поздно заканчивается, и для нас настал момент замкнуть круг.

Официальный прощальный тур сейчас находится на стадии планирования. Мы хотим дать всем нашим поклонникам шанс увидеть нас в этом последнем туре. Поэтому информация о расписании будет появляться по мере определения дат. Трудности с бронированием площадок на несколько вечеров могут заставить нас вернуться в некоторые города, в зависимости от спроса.

Но мы надеемся увидеть как можно больше из вас, прежде чем мы закончим деятельность. Самое главное — мы от всего сердца благодарим вас за то, что вы приняли эту группу и её музыку. В конце концов именно благодаря вам мы смогли просуществовать более пяти десятилетий. Это наша лебединая песня, но музыка продолжит жить».




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6 июл 2023
Corpsegrinder04
Во ! В стане последнихтурщиков прибыло. Там самому молодому 66 годков.Лет через 5 реньюн будет ! Скриньте ) А если без приколов - здоровья мужикам.
6 июл 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
Не, не прибыло. Всегда было.
Это их то ли второй, то ли третий прощальный тур.

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