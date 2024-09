сегодня



EAGLES почтили память Джона Дэвида Саутера



Джон Дэвид Саутер (John David «JD» Souther), член Зала славы авторов песен, известный своими совместными работами с Eagles, Джеймсом Тейлором и Линдой Ронстадт, мирно скончался 17 сентября в своем доме в Нью-Мексико в возрасте 78 лет.



Группа EAGLES опубликовала следующее сообщение:



«Мы потеряли брата, друга и блестящего соавтора, а мир — великого автора песен, пионера южнокалифорнийского звучания, возникшего в 1970-х годах. Джей Ди Саутер был умен, талантлив, начитан и обладал острым чувством юмора. Он любил вкусно поесть, посмотреть хороший фильм, выпить хороший мартини... и он любил собак, которых за свою жизнь усыновил множество. Он родился в Детройте и вырос в техасском Панхэндле, изучая глубокие корни лучшей американской музыки - от кантри до джаза и классики, а также «стандартов» из Великого американского песенника, — и эти знания и признание легли в основу его творчества. Он был одним из важнейших соавторов многих наших самых популярных песен, включая «The Best of My Love», «New Kid in Town» и «Heartache Tonight». Джей Ди также участвовал в создании многих сольных работ Don Henley, включая «The Heart of the Matter», «Little Tin God», «If Dirt Were Dollars» и «Talking to the Moon».



Мы скорбим о его кончине и выражаем соболезнования его семье, друзьям и многочисленным поклонникам по всему миру. Он был необыкновенным человеком, и его будет очень не хватать многим.



Адиос, старый друг. Счастливого пути!»







+0 -0



просмотров: 153