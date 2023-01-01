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Музыканты OVERKILL, EXODUS, ARMORED SAINT и Ex-MACHINE HEAD в Некой Группе



Бывший гитарист MACHINE HEAD и нынешний участник VIO-LENCE Phil Demmel вместе с бывшим гитаристом ADRENALINE MOB Mike'ом Orlando, вокалистом ARMORED SAINT/ex-ANTHRAX John'ом Bush'ом, барабанщиком OVERKILL/SHADOWS FALL Jason'ом Bittner и басистом EXODUS Jack'ом Gibson'ом основали НЕКУЮ ГРУППУ. По словам Demmel'a, у нового проекта есть порядка десятка песен и John elt записал вокал для семи из них. Он также описал материал проекта как нечто тяжелее раннего VAN HALEN и ранней PANTERA.















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