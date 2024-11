13 ноя 2024



Новое видео CATEGORY 7



"Land I Used To Love", новое видео группы CATEGORY 7, в состав которой входят бывший участник MACHINE HEAD и нынешний гитарист KERRY KING Phil Demmel, бывший гитарист ADRENALINE MOB Mike Orlando, вокалист ARMORED SAINT/ex-ANTHRAX John Bush, барабанщик OVERKILL/SHADOWS FALL Jason Bittner и басист EXODUS Jack Gibson, доступно для просмотра ниже:



01. In Stitches

02. Land I Used To Love

03. Apple Of Discord

04. Exhausted

05. Runaway Truck

06. White Flags & Bayonets

07. Mousetrap

08. Waver At The Breaking Point

09. Through Pink Eyes

10. Etter Stormen







