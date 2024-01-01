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*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 36
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 23
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 17
*Вокалистка BATTLE BEAST радуется месячни... 15
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Новое видео CATEGORY 7



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Exhausteds, новое видео группы CATEGORY 7, в состав которой входят бывший участник MACHINE HEAD и нынешний гитарист KERRY KING Phil Demmel, бывший гитарист ADRENALINE MOB Mike Orlando, вокалист ARMORED SAINT/ex-ANTHRAX John Bush, барабанщик OVERKILL/SHADOWS FALL Jason Bittner и басист EXODUS Jack Gibson, доступно для просмотра ниже.




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