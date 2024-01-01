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Новое видео CATEGORY 7
Exhausteds, новое видео группы CATEGORY 7, в состав которой входят бывший участник MACHINE HEAD и нынешний гитарист KERRY KING Phil Demmel, бывший гитарист ADRENALINE MOB Mike Orlando, вокалист ARMORED SAINT/ex-ANTHRAX John Bush, барабанщик OVERKILL/SHADOWS FALL Jason Bittner и басист EXODUS Jack Gibson, доступно для просмотра ниже.
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