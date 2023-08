сегодня



WISHBONE ASH выпускают концертный альбом



WISHBONE ASH сообщили о том, 29 сентября на Steamhammer/SPV состоится релиз нового концертного альбома 'Live Dates Live':



01. The King Will Come

02. Warrior

03. Throw Down The Sword

04. Rock n Roll Widow

05. Ballad Of The Beacon

06. Baby What You Want Me To Do

07. The Pilgrim

08. Blowin' Free

09. Jailbait

10. Lady Whiskey

11. Phoenix







