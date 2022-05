сегодня



Бокс-сет WISHBONE ASH выйдет весной



WISHBONE ASH в мае тиражом в 1000 копий выпустят виниловый бокс-сет, в который войдут запись пяти выступлений в 1970-е годы:



1. Nakano Sunplaza, Tokyo, October 1976 (New England tour)

2. Usher Hall, Edinburgh, 18th November 1976 (New England tour)

3. Marquee, London, 29th October 1977 (Front Page News tour)

4. Winter Gardens, Bournemouth, 30th October 1978 (No Smoke Without Fire tour)

5. Civic Hall, Guildford, 12th February 1980 (Just Testing tour)







