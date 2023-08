сегодня



Профессиональное видео с выступления STICK TO YOUR GUNS



Профессиональное видео с выступления STICK TO YOUR GUNS, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2023, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Nobody"

"What Goes Around"

"Married to The Noise"

"Such Pain"

"The Sun The Moon The Truth"

"Nothing You Can Do To Me"

"Doomed By You"

"No Tolerance"

"Hush"

"Bringing You Down"

"Amber"

"What Choice Did You You Give Us"

"Against Them All"







