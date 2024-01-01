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Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае
25
Новое видео NIGHTWISH
24
Видео с выступления SLAYER
23
Drum-cam от PANTERA
23
LINKIN PARK исполнили новую песню
19
Вокалист SEVENDUST: «Расизму в металле не место!»
14
GENE SIMMONS о студенческих протестах против Израиля
12
Лидер OPETH о любви к винилам
10
Соус от SLAYER
9
RATT переиздают дебютный альбом
8
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Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае
25
Новое видео NIGHTWISH
24
Видео с выступления SLAYER
23
Drum-cam от PANTERA
23
LINKIN PARK исполнили новую песню
19
все новости группы
Stick to Your Guns
США
Hard Core
-
Myspace:
http://www.myspace.com/styg
Facebook:
https://www.facebook.com/STYGoc
27 сен 2024
:
Новое видео STICK TO YOUR GUNS
30 авг 2023
:
Профессиональное видео с выступления STICK TO YOUR GUNS
19 июл 2022
:
Новое видео STICK TO YOUR GUNS
12 июл 2016
:
Новая песня STICK TO YOUR GUNS
20 май 2016
:
STICK TO YOUR GUNS приступили к сочинению
23 янв 2015
:
Новая песня STICK TO YOUR GUNS
19 янв 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома STICK TO YOUR GUNS
22 сен 2014
:
Новый альбом STICK TO YOUR GUNS выйдет в феврале
6 май 2014
:
Концертное видео STICK TO YOUR GUNS
19 фев 2014
:
STICK TO YOUR GUNS приступили к записи
12 ноя 2012
:
Новое видео STICK TO YOUR GUNS
5 май 2012
:
Новое видео STICK TO YOUR GUNS
29 мар 2012
:
Превью нового альбома STICK TO YOUR GUNS
23 мар 2012
:
Новое видео STICK TO YOUR GUNS
сегодня
Новое видео STICK TO YOUR GUNS
Severed Forever, новое видео STICK TO YOUR GUNS, доступно для просмотра ниже.
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Конкурсы
Группы
Рецензии
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет