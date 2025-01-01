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*EKTOMORF выступят в России в мае 39
*GENE SIMMONS: «Рок не в моде» 28
*SHARON OSBOURNE: «От OZZY потребуется много усилий, чтобы он... 23
*Профессиональное видео с выступления AVANTASIA 17
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*Очередь за билетами на концерт BLACK SABBATH составила 125 0... 16
*CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он ... 15
*Барабанщик DREAM THEATER о бывшем 15
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*Гитарист SLAYER: «Новый альбом выйдет с вероятностью...» 14
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*EKTOMORF выступят в России в мае 39
*GENE SIMMONS: «Рок не в моде» 28
*SHARON OSBOURNE: «От OZZY потребуется много усилий, чтобы он... 23
*Профессиональное видео с выступления AVANTASIA 17
*Новый альбом SAOR доступен для прослушивания 16
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Stick to Your Guns

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19 фев 2025 : 		 Новое видео STICK TO YOUR GUNS

27 сен 2024 : 		 Новое видео STICK TO YOUR GUNS

30 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления STICK TO YOUR GUNS

19 июл 2022 : 		 Новое видео STICK TO YOUR GUNS

12 июл 2016 : 		 Новая песня STICK TO YOUR GUNS

20 май 2016 : 		 STICK TO YOUR GUNS приступили к сочинению

23 янв 2015 : 		 Новая песня STICK TO YOUR GUNS

19 янв 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома STICK TO YOUR GUNS

22 сен 2014 : 		 Новый альбом STICK TO YOUR GUNS выйдет в феврале

6 май 2014 : 		 Концертное видео STICK TO YOUR GUNS

19 фев 2014 : 		 STICK TO YOUR GUNS приступили к записи

12 ноя 2012 : 		 Новое видео STICK TO YOUR GUNS

5 май 2012 : 		 Новое видео STICK TO YOUR GUNS

29 мар 2012 : 		 Превью нового альбома STICK TO YOUR GUNS

23 мар 2012 : 		 Новое видео STICK TO YOUR GUNS
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Новое видео STICK TO YOUR GUNS



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Spineless, новое видео STICK TO YOUR GUNS, доступно для просмотра ниже.




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