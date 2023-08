31 авг 2023



Новое видео GAME OVER



"Synthetic Dreams", новое видео группы GAME OVER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hellframes", выходящего 20 октября на Scarlet Records.



Трек-лист:



“Visions”

“Call Of The Siren”

“Path Of Pain”

“The Cult”

“Count Your Breaths”

“Atonement”

“Deliver Us”

“Synthetic Dreams”

“My World Dies Screaming”

“Hellframes” (feat. Dome/Fulci & TV Crimes)







