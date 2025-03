сегодня



Новая песня GAME OVER



Veil Of Insanity", новая песня GAME OVER, доступна ниже. Этот трек взят из нового альбома “Face The End”, выход которого намечен на 25 апреля на Scarlet Records:



“The Final Hour”

“Lust For Blood”

“Neck Breaking Dance”

“Grip Of Time”

“Lost In Disgrace”

“Veil Of Insanity”

“Gateway To Infinity”

“Tempesta”

“Crimson Waves”

“Weaving Fate”







