Lust For Blood, новое видео GAME OVER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Face The End”, выход которого намечен на 25 апреля на Scarlet Records http://www.gameoverofficial.com/







