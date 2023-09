сегодня



Новое видео BRYMIR



Seeds Of Downfall, новое видео группы BRYMIR, в состав которой входят гитарист Joona Björkroth (Battle Beast), вокалит и продюсер Viktor Storm Gullichsen, барабанщик Patrik Fält (Feastem, ex-Afgrund), гитарист Sean Haslam и басист Jarkko Niemi, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из выпущенного 26 августа на Napalm Records альбома “Voices In The Sky”, который будет доступен в следующих вариантах:



- 1CD Digisleeve (6 Panels)

- 1LP Gatefold Red (Transparent)

- 1CD Digisleeve + Shirt

- Digital Album



Трек-лист:



"Voices In The Sky"

"Forged In War"

"Fly With Me"

"Herald Of Aegir"

"Rift Between Us"

"Landfall"

"Borderland"

"Far From Home"

"Seeds Of Downfall"

"All As One"

"Diabolis Interium" (Bonus) http://www.brymir.com/







просмотров: 96