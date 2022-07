сегодня



Видео с текстом от BRYMIR



Группа BRYMIR, в состав которой входят гитарист Joona Björkroth (Battle Beast), вокалит и продюсер Viktor Storm Gullichsen, барабанщик Patrik Fält (Feastem, ex-Afgrund), гитарист Sean Haslam и басист Jarkko Niemi, опубликовала официальное видео с текстом на песню “Voices In The Sky” из выходящего 26 августа на Napalm Records альбома “Voices In The Sky”, который будет доступен в следующих вариантах:



- 1CD Digisleeve (6 Panels)

- 1LP Gatefold Red (Transparent)

- 1CD Digisleeve + Shirt

- Digital Album



Трек-лист:



"Voices In The Sky"

"Forged In War"

"Fly With Me"

"Herald Of Aegir"

"Rift Between Us"

"Landfall"

"Borderland"

"Far From Home"

"Seeds Of Downfall"

"All As One"

"Diabolis Interium" (Bonus)







+1 -1



просмотров: 239