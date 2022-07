сегодня



Новое видео BRYMIR



"Voices In The Sky", новое видео группы BRYMIR, в состав которой входят гитарист Joona Björkroth (Battle Beast), вокалит и продюсер Viktor Storm Gullichsen, барабанщик Patrik Fält (Feastem, ex-Afgrund), гитарист Sean Haslam и басист Jarkko Niemi, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Voices In The Sky".







