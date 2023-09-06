6 сен 2023



Первый за 28 лет альбом DUSK



DUSK сообщили о том, что в конце этого года состоится релиз первого за 29 лет студийного материала. Альбом, получивший название Dissolve Into Ash, будет выпущен на CD и виниле на Dark Symphonies / The Crypt Vinyl и на кассете усилиями Dread Records.







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