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Dusk

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|||| 6 сен 2023

Первый за 28 лет альбом DUSK



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DUSK сообщили о том, что в конце этого года состоится релиз первого за 29 лет студийного материала. Альбом, получивший название Dissolve Into Ash, будет выпущен на CD и виниле на Dark Symphonies / The Crypt Vinyl и на кассете усилиями Dread Records.

DUSK Announce First New Album In 28 Years




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6 сен 2023
D
Dead Count
Все их старые записи - шедевры.
Интересно, смогут ли мужики выпустить что-то равноценное после реюниона? Миник 2018 неплох, но никаких откровений, а смена барабанщика слишком заметна.

просмотров: 245

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