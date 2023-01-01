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*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 41
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 33
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 29
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 27
*Стриминг для рокеров и металлистов 20
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Dusk

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|||| сегодня

Новый альбом DUSK доступен для прослушивания



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Dissolve Into Ash, первый за 28 лет альбом DUSK, доступен для прослушивания ниже.




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