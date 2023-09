сегодня



Новое видео NEVER OBEY AGAIN



"What If", новое видео NEVER OBEY AGAIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "The End of an Era", выход которого намечен на двадцать второе сентября на Scarlet Records.



Трек-лист:



"The End Of An Era"

"The Storm"

"Toxic Feelings"

"Take Care Of You"

"Stronger"

"Wake Up"

"Underdog"

"What If"

"9:45"

"Zombie" (The Cranberries cover)







