Видео с текстом от NEVER OBEY AGAIN



"Stronger", новое видео с текстом от NEVER OBEY AGAIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "The End of an Era", выход которого состоялся 22 сентября на Scarlet Records.



Трек-лист:



"The End Of An Era"

"The Storm"

"Toxic Feelings"

"Take Care Of You"

"Stronger"

"Wake Up"

"Underdog"

"What If"

"9:45"

"Zombie" (The Cranberries cover)







