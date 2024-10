сегодня



Новая песня NEVER OBEY AGAIN



"Trust", новая песня группы NEVER OBEY AGAIN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Trust, выход которого намечен на 18 октября на Scarlet Records:



“Animal By Choice”

“G.O.D. (Given Or Denied)”

“Never Feel, Never Fear”

“Give Me A Fuckin’ Break”

“Under My Skin, Before Your Eyes”

“Lost…”

“Control”

“I Wish”

“Conquer And Divide”

“Waterfall”

“Trust”











+0 -0



просмотров: 55