Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 38
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 28
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 27
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 25
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 19
*Перезаписанный трек BLIND GUARDIAN 19
*Вокалистка BATTLE BEAST радуется месячни... 18
*KERRY KING: «Религия — это фарс!» 16
*RUNNING WILD работают над новым материалом 14
*Решение суда по делу группы БАТЮШКА 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 38
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 28
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 27
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 25
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 19
[= ||| все новости группы



*

Firehouse

*



9 июн 2024 : 		 FIREHOUSE выступили с новым вокалистом

23 май 2024 : 		 FIREHOUSE нашли вокалиста

2 май 2024 : 		 STRYPER почтили память вокалиста FIREHOUSE

21 апр 2024 : 		 Дочка вокалиста FIREHOUSE спела с группой

13 апр 2024 : 		 TESLA почтили память вокалиста FIREHOUSE

8 апр 2024 : 		 Умер вокалист FIREHOUSE

27 сен 2023 : 		 Вокалист FIREHOUSE готовится к операции

13 авг 2021 : 		 Вокалисту FIREHOUSE сделают операцию

23 июл 2021 : 		 FIREHOUSE выступили с вокалистом LAST IN LINE

1 авг 2019 : 		 Гитарист FIREHOUSE присоединился к LITA FORD

16 май 2015 : 		 Новое видео гитариста FIREHOUSE

19 июн 2013 : 		 Видео гитариста FIREHOUSE

24 мар 2013 : 		 Гитарист FIREHOUSE выпустил сборник кавер-версий

11 янв 2012 : 		 Участники FIREHOUSE вернули к жизни MAXX WARRIOR...

22 ноя 2011 : 		 Участники FIREHOUSE реформируют MAXX WARRIOR на одно шоу

20 дек 2010 : 		 Вокалист FIREHOUSE выпустил рождественский сингл
| - |

|||| сегодня

FIREHOUSE выступили с новым вокалистом



zoom
Видео с выступления FIREHOUSE, состоявшегося седьмого июня в Hollywood Casino, Penn National Race Course, Grantville, Pennsylvania, доступно для просмотра ниже.






Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

9 июн 2024
L
LU---
Барабанщик правильный!!!
Чего многим совковым группам не хватает,не всем(единицам...и то не назову):-),но Большинству точно!

просмотров: 109

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом