FIREHOUSE выступили с новым вокалистом

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Видео с выступления FIREHOUSE, состоявшегося седьмого июня в Hollywood Casino, Penn National Race Course, Grantville, Pennsylvania, доступно для просмотра ниже.
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9 июн 2024
L
LU---
Барабанщик правильный!!!
Чего многим совковым группам не хватает,не всем(единицам...и то не назову):-),но Большинству точно!
просмотров: 109
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Рецензии
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Чего многим совковым группам не хватает,не всем(единицам...и то не назову):-),но Большинству точно!