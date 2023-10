все новости группы







7 окт 2023 : Сборник TRAPEZE выйдет осенью



сегодня



Сборник TRAPEZE выйдет осенью



24 ноября на Metalville Records состоится релиз сборника TRAPEZE "Lost Tapes Vol. 1".



Когда рок-группа TRAPEZE прекратила свое существование, она оставила после себя целый ряд альбомов, ставших классическими. Их влияние на другие коллективы было огромным, а отдельные участники сами стали частью таких известных рок-команд, как DEEP PURPLE, WHITESNAKE, JUDAS PRIEST и URIAH HEEP. Но их история ещё не закончена, о чём вскоре расскажет "Lost Tapes Vol. 1".



Это треки, записанные во время гастролей и после выхода альбомов, отличные композиции, которые были сохранены, но так и не были изданы, поскольку различные составы группы работали на полную катушку, без устали играли вживую, оттачивали своё мастерство, редко бывая дома. Однако гитарист Мэл Гэлли всё жё отнес эти кассеты домой к своему старшему брату Тому. Там они, будучи соавторами многих наиболее известных песен группы, просматривали их, принимая те или иные решения, которые казались им правильными на тот момент. Кроме того, Мэл предусмотрительно оставлял их Тому на хранение, чтобы они не потерялись.



Том Гэлли, который впоследствии стал продюсером знаменитой серии альбомов PHENOMENA, сказал:



«Одним из последних желаний Мэла перед его кончиной было, чтобы я встретился вместе с менеджером TRAPEZE Tony Perry и собрал все эти материалы вместе. И мы так и сделали!»



"Lost Tapes Vol. 1" — это возможность услышать TRAPEZE с первозданной энергией молодых людей, демонстрирующей, что между музыкантами существует ещё более нерастраченный потенциал, чем представлялось до сих пор.



Распахнув двери Америки, став пионерами тяжёлого фанк-рока, который позже подхватили RED HOT CHILLI PEPPERS, EXTREME и другие, в 1970-х годах Glenn Hughes (вокал, бас), Mel Galley (гитара, вокал) и Dave Holland (ударные) едва успевали перевести дух, оказываясь в студиях, чтобы записать несколько уникальных песен, которые вы найдёте на этом сборнике, а также композиции, записанные позже на Garage Studios в Великобритании во время их воссоединения в 1990-х годах. Жёсткий хард-роковый трек "Breakdown" относится именно к этому периоду.



Том отметил:



«Здесь поёт именно Glenn. Его голос — одно из чудес света!»



И это действительно так: песня звучит очень свежо и современно даже сегодня. Из того же периода и композиция "Don't Let Them Push You" — это тот случай, когда нужно «больше колокольчиков!» и гитары Мэла, неустанно исполняющей партии вокала.



На более старых композициях трио, таких как "Bad Kid From School" и "Enough Is Enough", вы с радостью услышите их классическое звучание по-новому.



«Я смог извлечь из этих старых записей тот самый фанковый тяжёлый рок. И именно это я называю стилем TRAPEZE!».



Восстановив различные соавторские композиции того периода, он также отметил, что "Catching Up On You" "начиналась как инструментал, но затем они решили добавить в неё вокал.



В этих треках можно услышать как напускную браваду, так и более тонкую эмоциональную сторону группы, и ничто не остаётся за кадром, поскольку музыканты раскрывают свой потенциал как коллективно, так и индивидуально. Мощные, с ловкой сменой темпа, с тонким оттенком или яростным напором, зажигательные рок-боевики заставляют группу рвануть вперёд как единое целое только для того, чтобы пропульсивное ритмическое сердцебиение завладело ими, и над этим взмыло ввысь соло.



Изначально группа состояла из пяти человек, которым покровительствовали THE MOODY BLUES, но даже когда состав распался, Galley, Holland и оригинальный клавишник Terry Rowley пришли в студию звукозаписи 10CC, так что некоторые из этих песен впервые увидят свет именно на этой пластинке.



Том вспоминает:



«"Destiny" и "Lights Of Tokyo" были теми произведениями, которые не приняли во внимание и никогда не попадали на альбом».



Важные для группы, эти треки предвосхитили более тяжёлый рок и прогрессивное звучание, с которым группа получила признание, начиная с альбома 1970 года "Medusa".



После перехода Glenn'a в DEEP PURPLE у руля группы встал Мэл Галли, который одновременно пел и играл на гитаре, а также привлёк басиста Пита Райта и второго гитариста Роба Кендрика. Это была эпоха "Hot Wire", вошедшая в чарты 1974 года, и в последующие годы они особенно активно записывали треки в таких студиях, как Island. "Going Home" — это зажигательная альтернативная версия классики того альбома, точно указывающая на то, почему THE ROLLING STONES пригласили TRAPEZE выступить перед ними.



Чуть позже мы услышим "So In Love".



Том рассказал об этом номере:



«Если вы послушаете "Chances" на втором одноимённом альбоме TRAPEZE, то это "So In Love" с другим текстом, которую пел Glenn, а эту исполняет Мэл».



Аналогично, в песне "Lover" гитарист особенно хорош в вокальной партии. Сочетание фанк-рока с лёгким соулом должно было стать синглом в те времена, когда музыка выходила в эфир, не боясь жанровых границ, и значение имел только хороший вкус.



Когда Kendrick присоединился к BUDGIE, Pete Goalby вырвался на первый план и встал у микрофона, источая впечатляющую вокальную харизму и позволив Гэлли дать отдых своему голосу. Из золотого периода конца 1970-х годов мы получаем мейнстримовые "You've Got It" и "Who Do You Run To", а "Cool Water" — элегантный, фанковый, с блюз-роковым оттенком номер, который находится где-то между THE JAMES GANG и LITTLE FEAT в период их расцвета.



Том в заключение сказал:



«Мэл написал и спел оригинальную версию, но это вариант, в котором поют и он, и Pete. На клавишных также играл Terry Rowley. Эта коллекция записей показывает не только то, насколько хороши были различные составы, но и передаёт страсть и воодушевление при создании самих песен».



Трек-лист:



01. Cool Water

02. Lover

03. Breakdown

04. Don't Let Them Push You

05. Destiny

06. Lights Of Tokyo

07. So In Love

08. Bad Kid From School

09. Catching Up On You

10. Do You Understand

11. Enough Is Enough

12. You've Got It

13. Who Do You Run To

14. Going Home







