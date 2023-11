сегодня



Винилы от TRAPEZE



Deko Entertainment сообщили о том, что впервые более чем за 40 лет будут изданы виниловые версии альбомов TRAPEZE Medusa и You Are The Music... We're Just The Band. Первый из них не был доступен на виниле с 1979 года, прошел ремастеринг и будет выпущен в двух вариантах. Второй альбом не был доступен на виниле с 1978 года, также прошел ремастеринг и будет доступен в двух вариантах.



Medusa:



Side A

1. "Black Cloud"

2. "Jury"

3. "Your Love Is Alright"



Side B

1. "Touch My Life"

2. "Seafull"

3. "Makes You Wanna Cry"

4. "Medusa"



You Are The Music... We're Just The Band tracklisting:



Side A

1. "Keepin' Time"

2. "Coast to Coast"

3. "What Is a Woman's Role"

4. "Way Back to the Bone"



Side B

1. "Feelin' So Much Better Now"

2. "Will Our Love End"

3. "Loser"

4. "You Are the Music"







+0 -0



просмотров: 94