Новый релиз TRAPEZE выйдет осенью



15 октября на Metalville Records состоится выход нового релиза TRAPEZE "Lost Tapes Vol. 2":



01. Homeland

02. Hold On

03. Loser

04. Take It On

05. Must Be In Love

06. Live Fast Die Laughing

07. Wake Up Shake Up

08. Coast To Coast

09. Can You Feel It

10. Way Back To The Bone

11. Turn It On

12. Fighting

13. Welcome To The Real World

14. Midnight Flyer







