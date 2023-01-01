×
Íîâîñòè
Íîâîñòè.Ðóñ
Âèäåî
Êîíöåðòû
Ðåïîðòàæè
Ãðóïïû
Ðåöåíçèè
Èíòåðâüþ
Ñòèëè
Ãðàôèêà
Ôîðóì
Ññûëêè
Êîíòàêòû
Áûâøèé áàñèñò ACCEPT îá óõîäå ê áûâøåìó âîêàëèñòó ACCEPT: «ß...
87
RUSH ñîáîëåçíóþò åâðåÿì
80
TOMMY LEE óòâåðæäàåò, ÷òî ïèë ïî äâà ãàëëîíà âîäêè â äåíü
37
SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx ì**àê, íî íþõàë ëè Ozzy ìóðàâüå...
36
ROB HALFORD: «Êîãäà ïîëîæàò êîíåö ïðèòåñíåíèÿì LGBTQ+?»
35
Âîêàëèñò VOLBEAT: «"Spiritual Healing" èçìåíèë âñþ ñöåíó»
21
MARKO HIETALA: «Âåðíóñü ëè ÿ â NIGHTWISH? Ýòî âðÿä ëè»
19
DAVID ELLEFSON: «Íàêîíåö-òî ÿ ñíîâà ìîãó íîñèòü ñâîè ôóòáîëê...
19
MANOWAR âíîâü ïåðåïèñûâàþò è îáåùàþò íîâîå â 2025
19
Âîêàëèñò DISTURBED: «Îòå÷åñòâî â îïàñíîñòè!»
19
Ôðàçà, èìÿ ãðóïïû
Ãðóïïû â ñòèëå
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Äàòà :
ñ
ïî
Áûâøèé áàñèñò ACCEPT îá óõîäå ê áûâøåìó âîêàëèñòó ACCEPT: «ß...
87
RUSH ñîáîëåçíóþò åâðåÿì
80
TOMMY LEE óòâåðæäàåò, ÷òî ïèë ïî äâà ãàëëîíà âîäêè â äåíü
37
SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx ì**àê, íî íþõàë ëè Ozzy ìóðàâüå...
36
ROB HALFORD: «Êîãäà ïîëîæàò êîíåö ïðèòåñíåíèÿì LGBTQ+?»
35
âñå íîâîñòè ãðóïïû
Bjørkø
?
-
-
22 îêò 2023
:
MARISHKA â BJØRKØ
2 ñåí 2023
:
TOMI KOIVUSAARI çàìóòèë BJØRKØ
ñåãîäíÿ
MARISHKA â BJØRKØ
"Magenta" feat, MARISHKA, íîâîå âèäåî ïðîåêòà BJØRKØ, îñíîâàííîãî ãèòàðèñòîì AMORPHIS, äîñòóïíî äëÿ ïðîñìîòðà íèæå. Ýòà ïåñíÿ âçÿòà èç àëüáîìà "Heartrot", âûõîäÿùåãî â äåêàáðå íà Svart Records. Â çàïèñè ìàòåðèàëà ïðèíèìàëè ó÷àñòèå Waltteri Väyrynen (OPETH, ex-PARADISE LOST),Lauri Porra (STRATOVARIUS) è Janne Lounatvuori (HIDRIA SPACEFOLK).
Òðåê-ëèñò:
"The Heartroot Rots"
"Vaka Loka"
"Whitebone Wind"
"Värinvaihtaja"
"Awakening"
"World As Fire And Hallucination"
"The Trickster"
"Hooks In The Sky"
"Magenta"
"Reverberations"
+1
-0
Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî
çàðåãèñòðèðîâàííûå
ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç
ñîöèàëüíûå ñåòè
(èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
Ñîîáùåíèé íåò
ïðîñìîòðîâ: 156
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Åñëè âû íàøëè íà ýòîé ñòðàíèöå îøèáêó èëè åñòü êîììåíòàðèè è ïîæåëàíèÿ, òî
ñîîáùèòå íàì îá ýòîì
Íîâîñòè
Íîâîñòè ÑÍÃ
Âèäåî
Êîíöåðòû
Ðåïîðòàæè
Êîíêóðñû
Ãðóïïû
Ðåöåíçèè
Èíòåðâüþ
Ñòèëè
Ãðàôèêà
Êèíî
Ëèòåðàòóðà
Ññûëêè
Ôîðóì
Áëîãè
×àò
[
]
Êîíòàêòû
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
Ñîîáùåíèé íåò