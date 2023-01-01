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*SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx ì**àê, íî íþõàë ëè Ozzy ìóðàâüå... 36
*ROB HALFORD: «Êîãäà ïîëîæàò êîíåö ïðèòåñíåíèÿì LGBTQ+?» 35
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MARISHKA â BJØRKØ



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"Magenta" feat, MARISHKA, íîâîå âèäåî ïðîåêòà BJØRKØ, îñíîâàííîãî ãèòàðèñòîì AMORPHIS, äîñòóïíî äëÿ ïðîñìîòðà íèæå. Ýòà ïåñíÿ âçÿòà èç àëüáîìà "Heartrot", âûõîäÿùåãî â äåêàáðå íà Svart Records. Â çàïèñè ìàòåðèàëà ïðèíèìàëè ó÷àñòèå Waltteri Väyrynen (OPETH, ex-PARADISE LOST),Lauri Porra (STRATOVARIUS) è Janne Lounatvuori (HIDRIA SPACEFOLK).

Òðåê-ëèñò:

"The Heartroot Rots"
"Vaka Loka"
"Whitebone Wind"
"Värinvaihtaja"
"Awakening"
"World As Fire And Hallucination"
"The Trickster"
"Hooks In The Sky"
"Magenta"
"Reverberations"

AMORPHIS Guitarist TOMI KOIVUSAARI's New Project BJÃ˜RKÃ˜ Release




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Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).



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