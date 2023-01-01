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Новая песня BJØRKØ



"The Trickster" feat Jessi Frey, новая песня проекта BJØRKØ, основанного гитаристом AMORPHIS, доступна ниже. Эта песня взята из альбома "Heartrot", выходящего в декабре на Svart Records. В записи материала принимали участие Waltteri Väyrynen (OPETH, ex-PARADISE LOST),Lauri Porra (STRATOVARIUS) и Janne Lounatvuori (HIDRIA SPACEFOLK).



Трек-лист:



"The Heartroot Rots"

"Vaka Loka"

"Whitebone Wind"

"Värinvaihtaja"

"Awakening"

"World As Fire And Hallucination"

"The Trickster"

"Hooks In The Sky"

"Magenta"

"Reverberations"







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