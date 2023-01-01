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Bjørkø

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Новая песня BJØRKØ



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"The Trickster" feat Jessi Frey, новая песня проекта BJØRKØ, основанного гитаристом AMORPHIS, доступна ниже. Эта песня взята из альбома "Heartrot", выходящего в декабре на Svart Records. В записи материала принимали участие Waltteri Väyrynen (OPETH, ex-PARADISE LOST),Lauri Porra (STRATOVARIUS) и Janne Lounatvuori (HIDRIA SPACEFOLK).

Трек-лист:

"The Heartroot Rots"
"Vaka Loka"
"Whitebone Wind"
"Värinvaihtaja"
"Awakening"
"World As Fire And Hallucination"
"The Trickster"
"Hooks In The Sky"
"Magenta"
"Reverberations"




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