сегодня



Marko Hietala в новом видео BJØRKØ



Whitebone Wind feat. Marko Hietala & Petronella Nettermalm, новое видео проекта BJØRKØ, основанного гитаристом AMORPHIS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Heartrot", выходящего в декабре на Svart Records. В записи материала принимали участие Waltteri Väyrynen (OPETH, ex-PARADISE LOST),Lauri Porra (STRATOVARIUS) и Janne Lounatvuori (HIDRIA SPACEFOLK).



Трек-лист:



"The Heartroot Rots"

"Vaka Loka"

"Whitebone Wind"

"Värinvaihtaja"

"Awakening"

"World As Fire And Hallucination"

"The Trickster"

"Hooks In The Sky"

"Magenta"

"Reverberations"







