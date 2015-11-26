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Celtic Frost

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30 ноя 2020 : 		 Лидер CELTIC FROST: «"Cold Lake" — просто позор»

21 окт 2020 : 		 Лидер CELTIC FROST написал вступительное слово

28 май 2020 : 		 Лидер CELTIC FROST готовит новый проект

17 авг 2019 : 		 Лидер CELTIC FROST критикует METALLICA за исполнение его трека

7 ноя 2018 : 		 TOM G. WARRIOR исполнит трилогию CELTIC FROST/TRIPTYKON

27 окт 2017 : 		 Вокалист CELTIC FROST почтил память коллеги

22 окт 2017 : 		 Умер бывший басист CELTIC FROST

19 май 2017 : 		 THOMAS GABRIEL FISCHER не одобрял переиздания CELTIC FROST

17 май 2017 : 		 Переиздания CELTIC FROST выйдут летом

9 июн 2015 : 		 TOM GABRIEL FISCHER: «Реюнион CELTIC FROST невозможен»

15 мар 2014 : 		 CELTIC FROST предлагали $140,000 за выступление на Wacken'e

17 янв 2009 : 		 Бывший фронтмен CELTIC FROST работает над материалом для нового проекта

11 май 2008 : 		 Бывший фронтмен CELTIC FROST микширует новый блэк-альбом

21 ноя 2006 : 		 Видео CELTIC FROST будет показано в ходе кинофестиваля

9 июн 2006 : 		 CELTIC FROST: Состояние здоровья Tom'a Fischer'a в норме

27 май 2006 : 		 В CELTIC FROST новый сессионный гитарист

23 фев 2006 : 		 Гитарист CELTIC FROST уходит из группы

9 фев 2006 : 		 CELTIC FROST: дата релиза утверждена

20 янв 2006 : 		 CELTIC FROST подписались на Century Media

5 янв 2006 : 		 CELTIC FROST: обнародован трек-лист альбома "Monotheist"

13 сен 2005 : 		 CELTIC FROST: запись нового альбома завершена

10 авг 2005 : 		 CELTIC FROST: новый альбом в начале 2006 года

20 июл 2005 : 		 CELTIC FROST заканчивают работу над структурой альбома

17 июн 2005 : 		 СELTIC FROST: подробности о новом альбоме
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|||| 30 ноя 2020

Лидер CELTIC FROST: «"Cold Lake" — просто позор»



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Лидер CELTIC FROST Tom Gabriel Fischer (a.k.a. Tom Warrior) в недавнем интервью поговорил об альбоме "Cold Lake":

«"Cold Lake" — это просто полный провал. Когда мы образовали CELTIC FROST, мы хотели быть очень экспериментальными, мы хотели быть очень смелыми, и мы не боялись рисковать. С другой стороны, это не гарантирует вам, что вы всегда делаете что-то хорошее. И я думаю, что "Cold Lake " — это монументальный провал. Мы пробовали что-то другое, мы пытались сделать что-то мелодичное, но я думаю, что в контексте конца 1980-х группы действительно потеряли свой почерк, они потеряли свой путь, и я считаю, что CELTIC FROST была одной из таких. Альбом больше не звучит как CELTIC FROST, он больше не имеет той глубины и серьёзности, которая была у CELTIC FROST. И у него не было фирменного саунда. В его создание были вовлечены другие люди и, полагаю, что это также повлияло на то, что это стало самым провальным моментом всей карьеры CELTIC FROST. Это был эксперимент, но это был плохой эксперимент. Это был очень неудачный эксперимент. Я считаю, что этот альбом — просто конфуз, это артистический позор!»

TOM GABRIEL FISCHER Says CELTIC FROST








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Flaming


1 дек 2020, 00:09		А я недавно купил, мне и он нравится.
Но видеоконцерт не зацепил вообще.

Orthodox


1 дек 2020, 00:30		Flaming, лидер CELTIC FROST Tom Gabriel Fischer (a.k.a. Tom Warrior) считает тебя чмоМ :)


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