30 ноя 2020



Лидер CELTIC FROST : «"Cold Lake" — просто позор»



Лидер CELTIC FROST Tom Gabriel Fischer (a.k.a. Tom Warrior) в недавнем интервью поговорил об альбоме "Cold Lake":



«"Cold Lake" — это просто полный провал. Когда мы образовали CELTIC FROST, мы хотели быть очень экспериментальными, мы хотели быть очень смелыми, и мы не боялись рисковать. С другой стороны, это не гарантирует вам, что вы всегда делаете что-то хорошее. И я думаю, что "Cold Lake " — это монументальный провал. Мы пробовали что-то другое, мы пытались сделать что-то мелодичное, но я думаю, что в контексте конца 1980-х группы действительно потеряли свой почерк, они потеряли свой путь, и я считаю, что CELTIC FROST была одной из таких. Альбом больше не звучит как CELTIC FROST, он больше не имеет той глубины и серьёзности, которая была у CELTIC FROST. И у него не было фирменного саунда. В его создание были вовлечены другие люди и, полагаю, что это также повлияло на то, что это стало самым провальным моментом всей карьеры CELTIC FROST. Это был эксперимент, но это был плохой эксперимент. Это был очень неудачный эксперимент. Я считаю, что этот альбом — просто конфуз, это артистический позор!»



















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