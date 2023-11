сегодня



Видео с текстом от FATE



Frontiers Music Srl сообщили о том, что первого декабря в цифровом варианте будут выпущены три альбома FATE — "If Not For The Devil", "Ghosts From The Past" и "V". Видео с текстом к одной из песен из этого релиза, “Children Of The Night,” доступно ниже.



«Мы очень рады сотрудничеству с Frontiers Music и с нетерпением ждём предстоящих переизданий. Мы очень гордимся всеми тремя альбомами и с нетерпением ждём, когда поклонники, как старые, так и новые, откроют (или заново откроют) для себя наши предыдущие работы».



Трек-лист "If Not For The Devil":



"Reaping"

"If Not For The Devil"

"Bridges Are Burning"

"Feel Like Making Love"

"Gambler"

"Hard To Say Goodbye"

"Made Of Stone"

"Man Against The Wall"

"My World"

"Turn Back Time"

"Taught To Kill"

"Gimme All Your Love"

"Chasing The Dragon" (Bonus track)



Состав:



Peter Steincke - Bass

Jens Berglid - Drums

Mikkel Henderson - Keyboards

Torben Enevoldsen - Guitars, Vocals (backing)

Dagfinn Joensen - Vocals



Трек-лист "Ghosts From The Past":



"Children Of The Night"

"Miracle"

"Seeds Of Terror"

"Fear Of The Stranger"

"At The End Of The Day"

"All That I Want"

"Follow Your Heart"

"Daddy's Girl"

"Moving On"

"Murder"

"The Last Time"

"I Believe In Rock'n'Roll"

"The Other Side"

"All I Wanna Do" (Bonus Track)



Состав:



Peter Steincke - Bass, Vocals (backing - track 12)

Jens Berglid - Drums, Vocals (backing - track 12)

Mikkel Henderson - Keyboards, Vocals (backing - track 12)

Torben Enevoldsen - Guitars, Vocals (backing - track 12)

Dagfinn Joensen - Vocals, Vocals (backing - track 12)



Трек-лист "V":



"Butterfly"

"Heaven's Crying Too"

"Everything About You"

"Ecstasy"

"Nobody Loves You The Way I Do"

"Burned Child"

"I'll Get By"

"Life"

"Fate"

"Memories Won't Die"

"Toxic"

"Sweet Angel" (bonus track)

"Bleed" (bonus track)



Состав:



Per Johansson - Vocals

Soren Hoff - Guitars

Pete Steiner - Bass, Keyboards

Micke Kvist - Drums







