22 окт 2024



Новое видео FATE



“Hold On”, новое видео группы FATE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Reconnect ‘N Ignite, выпущенного 18 октября на Frontiers Music Srl:



"Around The Sun"

"Reason For Everything"

"This Won’t Last"

"I’m On Fire"

"Running"

"Hold On"

"Nowhere To Run"

"When It’s Over"

"Children Of A Lesser God"

"Feel The Burn"

"Under The Gun"







