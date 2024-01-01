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Êîíöåðòû
Ðåïîðòàæè
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Ëèäåð ICED EARTH ïîñèäèò äî îñåíè
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69
GOJIRA ðàçîãðåëà êâèðîâ
44
MACHINE HEAD âûïóñêàþò ïèâî
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Íîâàÿ ïåñíÿ OPETH
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AEROSMITH çàâÿçûâàþò ñ êîíöåðòàìè
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Áàñèñò NICKELBACK î âîëíå õåéòà â àäðåñ êîëëåêòèâà
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Âîêàëèñò THE EXPLOITED: «Äî òîãî, êàê óìðó, õî÷ó âûïóñòèòü å...
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HELLOWEEN ïåðåèçäàþò àëüáîìû
18
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Ãðóïïû â ñòèëå
Acoustic
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Fate
Äàíèÿ
Hard 'n' Heavy
http://www.fateband.dk
5 àâã 2024
:
Íîâîå âèäåî FATE
4 äåê 2023
:
Âèäåî ñ òåêñòîì îò FATE
5 íîÿ 2023
:
Âèäåî ñ òåêñòîì îò FATE
7 îêò 2023
:
Àëüáîìû FATE áóäóò ïåðåèçäàíû
ñåãîäíÿ
Íîâîå âèäåî FATE
"Around The Sun", íîâîå âèäåî ãðóïïû FATE, äîñòóïíî äëÿ ïðîñìîòðà íèæå. Ýòà ïåñíÿ âçÿòà èç àëüáîìà Reconnect ‘N Ignite, âûõîäÿùåãî 18 îêòÿáðÿ íà Frontiers Music Srl:
"Around The Sun"
"Reason For Everything"
"This Won’t Last"
"I’m On Fire"
"Running"
"Hold On"
"Nowhere To Run"
"When It’s Over"
"Children Of A Lesser God"
"Feel The Burn"
"Under The Gun"
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Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî
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Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç
ñîöèàëüíûå ñåòè
(èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
Ñîîáùåíèé íåò
ïðîñìîòðîâ: 195
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Åñëè âû íàøëè íà ýòîé ñòðàíèöå îøèáêó èëè åñòü êîììåíòàðèè è ïîæåëàíèÿ, òî
ñîîáùèòå íàì îá ýòîì
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