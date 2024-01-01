Arts
 ENG
Search / Ïîèñê
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
ÑÎÁÛÒÈß
Íîâîñòè
Íîâîñòè.Ðóñ
Âèäåî
Êîíöåðòû
Ðåïîðòàæè
ÌÓÇÛÊÀ
Ãðóïïû
Ðåöåíçèè
Èíòåðâüþ
Ñòèëè
ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ
Ãðàôèêà
ÎÁÙÅÍÈÅ
Ôîðóì
Ññûëêè
Êîíòàêòû

LOGIN
Íîâîñòè
*Ëèäåð ICED EARTH ïîñèäèò äî îñåíè 75
*Âîêàëèñò SKILLET íå ïðîøåë ìèìî êâèð-ïàòè â Ïàðèæå 69
*GOJIRA ðàçîãðåëà êâèðîâ 44
*MACHINE HEAD âûïóñêàþò ïèâî 35
*Âîêàëèñò GOJIRA îòðèöàåò, ÷òî ó÷àñòâîâàë â ñàòàíèíñêîì øàáàø... 34
*Íîâàÿ ïåñíÿ OPETH 34
*AEROSMITH çàâÿçûâàþò ñ êîíöåðòàìè 31
*Áàñèñò NICKELBACK î âîëíå õåéòà â àäðåñ êîëëåêòèâà 22
*Âîêàëèñò THE EXPLOITED: «Äî òîãî, êàê óìðó, õî÷ó âûïóñòèòü å... 21
*HELLOWEEN ïåðåèçäàþò àëüáîìû 18
Ïîèñê ïî íîâîñòÿì O
Ôðàçà, èìÿ ãðóïïû
Ãðóïïû â ñòèëå
 
Ïîäñòèëü		  
Îñíîâíîé ñòèëü
Äàòà : ñ ïî  
Íîâîñòè
O <- TOP5 <-
*Ëèäåð ICED EARTH ïîñèäèò äî îñåíè 75
*Âîêàëèñò SKILLET íå ïðîøåë ìèìî êâèð-ïàòè â Ïàðèæå 69
*GOJIRA ðàçîãðåëà êâèðîâ 44
*MACHINE HEAD âûïóñêàþò ïèâî 35
*Âîêàëèñò GOJIRA îòðèöàåò, ÷òî ó÷àñòâîâàë â ñàòàíèíñêîì øàáàø... 34
[= ||| âñå íîâîñòè ãðóïïû



*

Fate

*
| - |

|||| ñåãîäíÿ

Íîâîå âèäåî FATE



zoom
"Around The Sun", íîâîå âèäåî ãðóïïû FATE, äîñòóïíî äëÿ ïðîñìîòðà íèæå. Ýòà ïåñíÿ âçÿòà èç àëüáîìà Reconnect ‘N Ignite, âûõîäÿùåãî 18 îêòÿáðÿ íà Frontiers Music Srl:

"Around The Sun"
"Reason For Everything"
"This Won’t Last"
"I’m On Fire"
"Running"
"Hold On"
"Nowhere To Run"
"When It’s Over"
"Children Of A Lesser God"
"Feel The Burn"
"Under The Gun"

FATE To Release Reconnect â€˜N Ignite Album In October;




Like!+0Dislike!-0


ÊîììåíòàðèèÑêðûòü/ïîêàçàòü

Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).



Ñîîáùåíèé íåò

ïðîñìîòðîâ: 195

 ||| =]
[=     =]
/\\Ââåðõ
Ðåéòèíã@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Åñëè âû íàøëè íà ýòîé ñòðàíèöå îøèáêó èëè åñòü êîììåíòàðèè è ïîæåëàíèÿ, òî ñîîáùèòå íàì îá ýòîì