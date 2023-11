8 ноя 2023



THE GRATEFUL DEAD побили рекорд по количеству альбомов в Топ-40



THE GRATEFUL DEAD установили рекорд по количеству альбомов, вошедших в Топ-40 Billboard, среди всех групп в истории. Ранее коллектив уже побил рекорд по количеству альбомов, вошедших в Топ-40, и вот теперь 58-й альбом группы вошёл в Топ-40, а альбом "Dave's Picks Vol. 48" дебютировал на 33-й позиции в списке Billboard 200 на этой неделе. Теперь THE GRATEFUL DEAD сравнялись с Фрэнком Синатрой и Элвисом Пресли, и их отделяет всего один релиз от того, чтобы побить рекорд всех времён.



Подготовленный и курируемый менеджером по наследию и аудиоархивистом GRATEFUL DEAD Дэвидом Лемье, "Dave's Picks Vol. 48" стал 40-м выпуском серии, вошедшим в Top-40. Каждое издание представляет собой полный, первоклассный концерт GRATEFUL DEAD, который звучит как никогда великолепно, превосходно упакован и выпускается четыре раза в год. "Dave's Picks Vol. 48" — это также 44-е издание серии Топ-40 от THE GRATEFUL DEAD, выпущенное компанией Rhino Entertainment, и, по словам Лемье, "Dave's Picks" — это свидетельство того, что Rhino никогда не отступала от своей концепции уважительного и бережного отношения к "Dead Heads".



Марк Пинкус, президент компании Rhino, сказал:



«Работа с THE GRATEFUL DEAD — это уникальный опыт, потому что они поистине одно целое. За свою 30-летнюю карьеру они дали более 2 300 потрясающих концертов, и на Rhino лежит огромная ответственность за то, чтобы представить эти концерты новым и старым поклонникам в значимой и волшебной форме. Их постоянный успех в чартах доказывает то, что мы уже знаем: в мире по-прежнему много "Dead Heads", и им нравится то, что мы умеем делать».



Берни Кэхилл, партнер-учредитель Activist Artists Management и менеджер THE GRATEFUL DEAD, добавил:



«Это свидетельство прочной связи между THE GRATEFUL DEAD и их аудиторией — связи, которая сегодня так же крепка, как и раньше, и охватывает несколько поколений, каждый день открывая для себя огромное количество новых поклонников».



Это последнее достижение завершает очередной знаменательный год для THE GRATEFUL DEAD и всех "Dead Heads". Как было подробно описано в 31-м выпуске ежегодного Grateful Dead Almanac, вышедшем на прошлой неделе, 2023 год доказал, что экосистема группы является такой же яркой и объёмной, как и раньше. Начиная с выпуска бокс-сета "Here Comes Sunshine" до юбилейной версии альбома "Wake Of The Flood", новых выпусков ауттейков "The Angel's Share" и интерактивного микшерного пульта "Playing In The Band" и многого другого, THE DEAD остаются верными своему постоянно расширяющемуся сообществу и проверенным временем традициям с новаторской приверженностью к максимальной доступности.







