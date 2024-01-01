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Умер басист GRATEFUL DEAD



Фил Леш, один из основателей GRATEFUL DEAD, скончался в возрасте 84 лет. Сообщение об этом опубликовано на его официальной странице



«Фил Леш, басист и основатель группы The Grateful Dead, мирно скончался сегодня утром. Он был окружен своей семьей и полон любви. Фил приносил огромную радость всем, кто его окружал, и оставил после себя наследие музыки и любви. Мы просим вас уважать частную жизнь семьи Леш в это время».







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