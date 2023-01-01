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CHARLIE BENANTE посетил "Paranormal Prison"



CHARLIE BENANTE перед выступлением летом в Огайо посетил "Paranormal Prison" — видео доступно ниже.



Построенная в 1886 году, тюрьма штата Огайо прослужила 94 года, в ней содержалось более 154 000 заключенных, и она стала местом съемок таких крупных фильмов, как "Побег из Шоушенка", "Самолёт президента" и других. Внесенная в Национальный реестр исторических мест, тюрьма может похвастаться самым большим в мире отдельно стоящим стальным клеточным блоком и известна как идеальное место для поиска призраков.



К 1920-м годам тюрьма штата Огайо превратилась из исправительного учреждения для мелких преступников в полноценную тюрьму строгого режима. В конце концов она была закрыта из-за неподходящих условий и переполненности.







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