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CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает музыку»



CHARLIE BENANTE в недавнем интервью The Irish Times спросили, как изменилась музыкальная индустрия — в лучшую или худшую сторону — за 40 с лишним лет, прошедших с момента создания группы, на что он ответил:



«Музыкальной индустрии не существует. Вот что изменилось. Больше ничего нет. Есть люди, которые слушают музыку, но они слушают её не так, как слушали когда-то. Сейчас другое время.



Вот что странно. В то время как я видел, что люди стали питаться немного более здоровой пищей, музыкальная индустрия пострадала больше всего, и никто ничего с этим не делает. Этому просто позволили случиться. Не было никакой защиты, ничего. Подсознательно это может быть причиной того, что мы не выпускаем пластинки каждые три года или что-то в этом роде, потому что я не хочу отдавать их бесплатно.



Я очень серьёзно отношусь к музыке, и то, что я делаю и что я сочиняю, — это очень личное, и если кто-то будет получать это бесплатно, это неправильно. Как если бы я платил Amazon 12,99 доллара в месяц и мог просто зайти на Amazon и взять всё, что захочу. По сути, это воровство. Это кража у артиста — людьми, которые управляют музыкальными стриминговыми сайтами вроде Spotify.



Я не подписался на Spotify. Я считаю, что музыка просто умирает. Мы выкладываем туда музыку, потому что вынуждены играть в эту грёбаную игру, но я устал в неё играть.



Нас используют в своих интересах больше всех в индустрии. У артистов нет медицинской страховки, у нас нет ничего. Они так нас поимели, что я не знаю, как мы из этого выберемся. Наверное, можно заработать больше денег, продавая лимонад на улице».



Кроме того, его спросили, считает ли он, что METALLICA была права, решив начать судебный процесс против Napster в 2000 году. Хотя дело было урегулировано во внесудебном порядке, в результате 300 000 пользователей были лишены доступа к сервису обмена музыкальными файлами, а имидж METALLICA сильно пострадал в глазах музыкальных фанатов.



«Они были абсолютно правы. Вы видите, к чему это привело. Люди говорили: "К чёрту METALLICA. Они богатые ублюдки". Они защищали своё искусство, свою интеллектуальную собственность, чтобы какой-нибудь м*дак не пришёл и не забрал твоё искусство. Они делают деньги, а вы просто творите и раздаёте свои произведения.



Люди ничего об этом не знают. Пока вы не поживёте так, как живём мы, и не сделаете то, что сделали мы, вы не сможете это комментировать».







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