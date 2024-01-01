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CHARLIE BENANTE о создании саундтрека к пинболу



CHARLIE BENANTE в рамках недавнего интервью Stern Pinball, Inc. рассказал о том, как создавал саундтрек для одного из автоматов:



«Я давно увлекаюсь пинболом. И как-то Stern предложили: "Дай мне знать, если ты захочешь сделать что-то еще". Говорили о "Джоне Уике", и я ответил: "Да, я могу это сделать. Давайте поработаем над этим". Временами это было сложно, потому что мы думали: "Как нам добиться этой атмосферы, этого звука?". Поэтому я смотрел фильмы, а потом мы просто перенимали материал и работали. Я играл на барабанах, гитаре, некоторых клавишных. Когда я просто играл, музыка была очень приятной, тонко подобранной и вызывала желание играть. Она становится агрессивной, и ты тоже становишься немного агрессивным, когда играешь, и я понял, что она очень хорошо сочетается с игрой».







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