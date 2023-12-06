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Crownshift

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Музыканты NIGHTWISH, CHILDREN OF BODOM, WINTERSUN и FINNTROLL в CROWNSHIFT



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Nuclear Blast Records сообщили о подписании контракта с группой CROWNSHIFT, дебютное видео которой будет представлено 17 января.

«Мы очень рады начать эту новую главу в нашей карьере с Nuclear Blast. Их история, репутация и преданность как металлического лейбла несравненны, и для нас большая честь начать это захватывающее путешествие вместе».

Nuclear Blast Records: «Нам очень приятно начать сотрудничество с этой талантливой группой музыкантов.

Мы бы не назвали это командой одних звезд, но результат их коллективного опыта, полученного в разных группах — на пять звезд. Иногда требуется время, пока нужные музыканты соберутся вместе и найдут идеальную химию. Jukka, Heikki и Daniel уже играли вместе в последнем составе NORTHER до 2012 года. С тех пор они пошли разными путями, но постоянно пересекались друг с другом, и наконец снова собрались вместе под названием CROWNSHIFT с добавлением удивительного вокального таланта Tommy Tuovinen из MYGRAIN.

Их музыка, конечно же, уходит корнями в уникальный стиль финского мелодичного дэт-метала, но CROWNSHIFT обогащают его своим восхищением перед Devin Townsend, как его яростной эрой STRAPPING YOUNG LAD, так и эпическим прогом, и сочетают это с вечной, но современной тяжестью, похожей на самые впечатляющие аспекты металкора и таких групп, как KILLSWITCH ENGAGE. Звучит амбициозно? Да, но в этом и есть смысл: быть амбициозным. Добро пожаловать, CROWNSHIFT!»

Состав:

Tommy Tuovinen: Vocals
Daniel Freyberg: Guitar, Backing Vocals
Jukka Koskinen: Bass
Heikki Saari: Drums




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6 дек 2023
deepress
по myGRAIN если судить, вокалист реально крутой. ну послушаем

просмотров: 425

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