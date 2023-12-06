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Музыканты NIGHTWISH, CHILDREN OF BODOM, WINTERSUN и FINNTROLL в CROWNSHIFT



Nuclear Blast Records сообщили о подписании контракта с группой CROWNSHIFT, дебютное видео которой будет представлено 17 января.



«Мы очень рады начать эту новую главу в нашей карьере с Nuclear Blast. Их история, репутация и преданность как металлического лейбла несравненны, и для нас большая честь начать это захватывающее путешествие вместе».



Nuclear Blast Records: «Нам очень приятно начать сотрудничество с этой талантливой группой музыкантов.



Мы бы не назвали это командой одних звезд, но результат их коллективного опыта, полученного в разных группах — на пять звезд. Иногда требуется время, пока нужные музыканты соберутся вместе и найдут идеальную химию. Jukka, Heikki и Daniel уже играли вместе в последнем составе NORTHER до 2012 года. С тех пор они пошли разными путями, но постоянно пересекались друг с другом, и наконец снова собрались вместе под названием CROWNSHIFT с добавлением удивительного вокального таланта Tommy Tuovinen из MYGRAIN.



Их музыка, конечно же, уходит корнями в уникальный стиль финского мелодичного дэт-метала, но CROWNSHIFT обогащают его своим восхищением перед Devin Townsend, как его яростной эрой STRAPPING YOUNG LAD, так и эпическим прогом, и сочетают это с вечной, но современной тяжестью, похожей на самые впечатляющие аспекты металкора и таких групп, как KILLSWITCH ENGAGE. Звучит амбициозно? Да, но в этом и есть смысл: быть амбициозным. Добро пожаловать, CROWNSHIFT!»



Состав:



Tommy Tuovinen: Vocals

Daniel Freyberg: Guitar, Backing Vocals

Jukka Koskinen: Bass

Heikki Saari: Drums







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