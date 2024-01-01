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*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 42
*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 34
*Вокалист QUEEN может снова выйти на сцену в виде голограммы 22
*Новое видео ACCEPT 20
*BRUCE DICKINSON: «В боязни летать нет ничего постыдного» 18
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Crownshift

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|||| сегодня

Новое видео CROWNSHIFT



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“A World Beyond Reach”, новое видео группы CROWNSHIFT, в состав которой входят участники NIGHTWISH, CHILDREN OF BODOM, WINTERSUN and FINNTROLL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома Crownshift, выходящего десятого мая на Nuclear Blast:

“Stellar Halo”
“Rule The Show”
“A World Beyond Reach”
“If You Dare”
“My Prison”
“The Devil’s Drug”
“Mirage”
“To The Other Side”

CROWNSHIFT Feat. Past And Present Members Of NIGHTWISH, WINTERSUN, CHILDREN OF BODOM & FINNTROLL вЂ“ Full-Length Debut Out In May; вЂњA World Beyond ReachвЂќ Video Streaming




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