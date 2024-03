сегодня



Новое видео CROWNSHIFT



“A World Beyond Reach”, новое видео группы CROWNSHIFT, в состав которой входят участники NIGHTWISH, CHILDREN OF BODOM, WINTERSUN and FINNTROLL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома Crownshift, выходящего десятого мая на Nuclear Blast:



“Stellar Halo”

“Rule The Show”

“A World Beyond Reach”

“If You Dare”

“My Prison”

“The Devil’s Drug”

“Mirage”

“To The Other Side”







просмотров: 136