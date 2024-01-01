Новое видео CROWNSHIFT

“A World Beyond Reach”, новое видео группы CROWNSHIFT, в состав которой входят участники NIGHTWISH, CHILDREN OF BODOM, WINTERSUN and FINNTROLL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома Crownshift, выходящего десятого мая на Nuclear Blast:
“Stellar Halo”
“Rule The Show”
“A World Beyond Reach”
“If You Dare”
“My Prison”
“The Devil’s Drug”
“Mirage”
“To The Other Side”
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