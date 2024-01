сегодня



"If You Dare", новое видео группы CROWNSHIFT, в состав которой входят участники NIGHTWISH, CHILDREN OF BODOM, WINTERSUN and FINNTROLL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего в этом году на Nuclear Blast.







