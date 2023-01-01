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*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 46
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 45
*SEPULTURA едет в прощальный тур 42
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 28
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
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tAKiDA

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|||| сегодня

Новое видео TAKIDA



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Third Strike, новое видео группы TAKIDA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The agony flame, выход которого намечен на девятое февраля.




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