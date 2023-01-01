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DORO PESCH: «Все животные для меня священны»
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SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла»
45
SEPULTURA едет в прощальный тур
42
Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за...
28
TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!»
24
Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30...
19
BRUCE DICKINSON женился в третий раз
19
Вокалист ANTHRAX: «Увольняли меня два раза. Я всё запомнил»
16
DEE SNIDER: «Свобода слова — это привилегия!»
15
Гитарист SKID ROW: «METALLICA — LED ZEPPELIN нашего поколени...
15
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с
по
DORO PESCH: «Все животные для меня священны»
46
SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла»
45
SEPULTURA едет в прощальный тур
42
Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за...
28
TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!»
24
все новости группы
tAKiDA
Швеция
Alternative Rock
Grunge Rock
http://www.takidamusic.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/takidamusic
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11 дек 2023
:
Новое видео TAKIDA
15 ноя 2023
:
Видео с текстом от TAKIDA
11 окт 2023
:
Видео с текстом от TAKIDA
13 июл 2023
:
Новое видео TAKIDA
12 ноя 2012
:
Новое видео tAKiDA
сегодня
Новое видео TAKIDA
Third Strike, новое видео группы TAKIDA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The agony flame, выход которого намечен на девятое февраля.
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Конкурсы
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Сообщений нет