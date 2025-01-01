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*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 115
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 57
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*Лидер OPETH о Поле Ди'Анно 28
*Концертное видео TARJA 25
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tAKiDA

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|||| сегодня

Новая песня TAKIDA



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“The Game”, новая песня группы TAKIDA, доступна для прослушивания ниже.




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