10 янв 2024



Видео с текстом от TAKIDA



TAKIDA опубликовали официальное видео с текстом к новому треку “Sickening”, который взят из альбома The agony flame, выход которого намечен на девятое февраля:



“Third strike”

“The other side”

“Sacred spell”

“In time”

“Your blood awaits you”

“Nothing but a misplace”

“The loneliest hour”

“Sickening”

“Isolated (smoke & mirrors)”

“On the line”

“Second fiddle”







просмотров: 94