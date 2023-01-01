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*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 46
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 45
*SEPULTURA едет в прощальный тур 42
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 28
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
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Ruthless

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|||| сегодня

Новая песня RUTHLESS



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"Soldiers Of Steel", новая песня группы RUTHLESS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Fallen, выход которого запланирован на 12 января:

"The Fallen"
"Dark Passenger"
"Betrayal"
"No Mercy"
"Dead Fall"
"End Times"
"Soldiers Of Steel"
"Thulsa Doom"
"Order Of The Dragon"
"Live To Die"

RUTHLESS Release New Single "Soldiers Of Steel"; Visualizer




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