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DORO PESCH: «Все животные для меня священны»
46
SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла»
45
SEPULTURA едет в прощальный тур
42
Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за...
28
TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!»
24
все новости группы
Ruthless
США
Power Metal
-
Myspace:
http://www.myspace.com/metalwithoutmercy
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Ruthless-Metal-USA/673724512679267
11 дек 2023
:
Новая песня RUTHLESS
27 май 2023
:
RUTHLESS выпустят новый альбом
19 фев 2022
:
RUTHLESS на Skol Records
22 апр 2015
:
Новый альбом RUTHLESS выйдет на виниле
7 янв 2015
:
Новый альбом RUTHLESS выйдет в январе
сегодня
Новая песня RUTHLESS
"Soldiers Of Steel", новая песня группы RUTHLESS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Fallen, выход которого запланирован на 12 января:
"The Fallen"
"Dark Passenger"
"Betrayal"
"No Mercy"
"Dead Fall"
"End Times"
"Soldiers Of Steel"
"Thulsa Doom"
"Order Of The Dragon"
"Live To Die"
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Сообщений нет