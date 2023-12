сегодня



Новая песня RUTHLESS



"Soldiers Of Steel", новая песня группы RUTHLESS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Fallen, выход которого запланирован на 12 января:



"The Fallen"

"Dark Passenger"

"Betrayal"

"No Mercy"

"Dead Fall"

"End Times"

"Soldiers Of Steel"

"Thulsa Doom"

"Order Of The Dragon"

"Live To Die"







